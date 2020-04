V Ostravě virtuálně běhají pro záchranáře

„Akci jsme spustili 1. dubna, lidé mohou virtuálně běhat do 15. dubna. Lidé si vyberou sami trasu a její délku, od jednoho do 10 kilometrů, zaregistrují se, zaplatí startovné, které je 100 korun, a pak už stačí jen zajít do parku či do lesa, kde rádi běhají,“ sdělil Právu Rostislav Bažanowski z Bezva běhu, který charitativní akci organizuje.