USA se pirátsky zmocnily našich masek, rozčílil se Berlín

Berlínský ministr vnitra Andreas Geisel uvedl, že objednané masky nedorazily a zřejmě míří do USA.

„Považujeme to za akt moderního pirátství. To není způsob, jakým jednají transatlantičtí partneři. Dokonce i v dobách globální krize by tu neměly panovat metody z dob Divokého západu. Obracím se na federální vládu, aby vyzvala Spojené státy, aby se držely mezinárodních zákonů,“ rozlítil se Geisel.