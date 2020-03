Umělci přicházejí kvůli zákazu o peníze, budou jednat s ministrem

Síť multikin Cinestar ruší projekce, festival Jeden svět přerušen do odvolání

„Situace umělců a dalších profesí pečujících o nezávislou taneční a pohybovou scénu je o to složitější, že řada z nich je součástí mezinárodních projektů, které jsou postupně rušeny nebo odkládány, a čelí tak i odlivu pracovních příležitostí v zahraničí, což spolu s dopady uzavření škol v celé ČR může mít až likvidační následky,” uvedli v dopise zástupci sdružení.

Mnohá nezávislá divadla jsou na tržbách za představení existenčně závislá. Soubor Cirk La Putyka ve středu uvedl, že 82 procent příjmů souboru tvoří tržby ze vstupného. Pokud by například soubor zrušil deset následujících představení inscenace Memories of Fools, které mělo premiéru 6. března, přišel by o zhruba 1,5 milionu korun pro herce, akrobaty, techniky, tvůrce, kteří jsou většinou na volné noze. Žádá proto své publikum a fanoušky o podporu.