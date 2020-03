Turecko uzavírá hranice s Řeckem i Bulharskem, migrantů se to netýká

Turecko se rozhodlo po dlouhém středečním zasedání zavést tvrdší opatření proti koronaviru, lidé mají tři týdny zůstávat doma. Oznámil to podle vládního listu Daily Sabah turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Nevyhlásil ale stav nouze. Uzavírají se také hranice s Řeckem a Bulharskem, neplatí to však pro migranty mířící do Evropy.