Turecko propustí kvůli koronaviru vězně, ale ne ty politické

Turecký parlament v úterý projednával podobu zákona, který by umožnil podmínečné propuštění až 90 000 lidí či jejich přesun do domácího vězení, což je skoro třetina z 300 000 vězňů v zemi.

„Toto rozhodnutí (nepropustit politické vězně) se v nynější době svým způsobem rovná trestu smrti,” prohlásil Veysel Ok z místní neziskové organizace, jež poskytuje právní poradenství. Byť v tureckých věznicích zatím epidemie nepropukla, mnozí pozorovatelé se obávají, že by tam způsobila spoušť. Počet vězňů v zařízeních často překračuje plánovanou kapacitu více než dvojnásobně a v některých věznicích si musejí vězni nakupovat hygienické prostředky za vlastní peníze. Podle úterní statistiky je v Turecku už 13 531 nakažených, přičemž 214 z nich zemřelo.

„Držet ve vězní tyto lidi, kteří nepředstavují žádnou hrozbu pro bezpečnost, je jasně politické motivované a zlé,“ uvedla europoslankyně Kati Piriová, která má na starosti vstup Turecka do EU , „teď je čas odčinit minulé chyby, sjednotit zemi a propustit politické vězně.“

Že nebudou propuštění teroristé z Islámského státu (IS), je pochopitelné. Nebude se to týkat ani Kurdů bojujících proti IS za podpory USA, protože i ty Ankara považuje za teroristy. Ale z nařízení jsou vyjmuty i tisíce novinářů, opozičních politiků, akademiků a právníků nebo aktivistů, kteří jsou vězněni nejen na základě obvinění s terorismu, ale i ze zločinů proti státu. Mnozí byli uvězněni kvůli podpoře nebo údajné podpoře pučistů.