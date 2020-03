Trump přiznal, že pandemie bude pro Američany náročnou zkouškou, čínský virus ale porazí

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v sedmi státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Omezení se týkají států New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois, New Jersey, Ohio a Louisiana. Spojené státy jsou co do počtu nakažených nemocí COVID-19 třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii. Zatím registrují přes 33.000 nakažených koronavirem a 389 mrtvých.