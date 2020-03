Tikající bomba? Vracející se lyžaři a živnostníci

Někteří lyžaři se také vraceli z Itálie minulý týden narychlo ještě před půlnocí z pátku na sobotu, aby se karanténě, jež by jim byla po tomto termínu automaticky nařízena, vyhnuli. „Několik sousedů přijelo do republiky těsně před půlnocí, do karantény se jim nechtělo. Někteří z nich pak šli v pondělí do práce,“ sdělila Právu žena ze středních Čech.