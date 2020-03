Strach z nákazy rozpoutal chaos na amerických letištích

Snímek z letiště v New Yorku

Administrativa v sobotu oznámila, že zvažuje domácí dopravní omezení. Podle viceprezidenta Mikea Pence by mohl být vyhlášen zákaz cest do částí státu Washington, kde je vyšší množství úmrtí i nakažených. Podle stanice CNN by mohlo být také přerušeno letecké i železniční spojení mezi některými velkými městy.