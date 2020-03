Ruští oligarchové si rychle stavějí kliniky

Ruští oligarchové se pokoušejí budovat malé privátní kliniky pro případ, že by je a jejich firmy zasáhla epidemie Covid-19. Za tím účelem shánějí zařízení pro umělou plicní ventilaci. Napsal to deník Komsomolskaja pravda, podle nějž lékaři v Moskvě dostávají dopisy se žádostmi o radu, jak taková zařízení uvést do chodu a vy­užívat. S podobnou informací přišel i web The Moscow Times.