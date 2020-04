Ředitel brněnské nemocnice: Bez návratu k normálu podepisujeme tisíce rozsudků smrti

Už nyní se například chirurgové nemocnice potýkají s velkým počtem prasklých slepých střev. „Dlouho jich tolik neviděli. Lidé s bolestí břicha se prostě bojí přijít do nemocnice,“ uvedl ředitel.

„Zdaleka ještě se současnou pandemií nejsme na konci cesty, podle mého názoru ani v půlce, ale sportovní terminologií řečeno, tak v polovině první třetiny. Vypadá to, že to nebude dočasná situace, ale realita, se kterou se budeme muset sžít i my jako nemocnice,“ přiznal Štěrba.