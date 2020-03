Psychoterapeuti se šikují do boje s trudnomyslností

„Krizová intervence bude pro lidi, kteří budou potřebovat jednorázovou podporu. Je to, jako když se odpustí pára z papiňáku. Pak chceme nabídnout pravidelnější terapeutickou podporu například pro lidi v karanténě. Klient by se napároval s terapeutem a třeba ob den by spolu mluvili a reflektovali situaci. A naši podporu chceme nabídnout i těm, kteří se najednou dostali do exponovaných situací, jako jsou starostové, pošťáci, prodavači a podobně,“ popsal předseda asociace Jiří Drahota.

„Nedáváme lidem obecné rady, co by měli dělat, s každým konkrétním člověkem hledáme, co právě on potřebuje. Jinak to má přece člověk, co může být u svého domu na zahradě, jinak ten, který zůstane v paneláku na Černém Mostě. Jde o to, aby lidé nezůstali sami se svými myšlenkami. Vypadá to banálně, ale mnohdy stačí, když člověk s někým mluví a ten druhý ho poslouchá. Lidé se nemohou svým pocitům vyhnout, takže jde o to, abychom se s nimi naučili zacházet. A s tím můžeme trochu pomoct,“ dodal Drahota.