Psychopat, který je premiérem země, obul se senátor Šilar do Babiše kvůli koronaviru

Předseda senátorů KDU-ČSL Petr Šilar označil premiéra Andreje Babiše (ANO) za psychopata, jehož sebestřednost potlačuje fakta podobně, jako to činila ideologie komunistické nadvlády v Česku před rokem 1989. Uvedl to ve středu při senátní debatě o postupu vlády vůči pandemii koronaviru. Senát by měl podle Šilara ministerského předsedu vybídnout, aby přestal lhát. Babiš se jednání horní komory nezúčastnil.