Přes poledne ani noha. Podívejte se, jak utichl život ve světových metropolích

Pandemie koronaviru ochromila prakticky celý svět. Z pulzujících metropolí se náhle stala města duchů. Ať už je to Řím, Paříž, Praha, Londýn, New York nebo San Francisco, život se z ulic přesunul do domů. Na záběrech agentury Reuters se můžete podívat, jak vypadají jindy rušná města v pravé poledne. A také na nějakou tu výjimku.