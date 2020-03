Přehledně: Jak chce vláda pomoci podnikatelům a ekonomice

Co to znamená: U programu Covid II by měli podnikatelé dostat formou bezúročných úvěrů od komerčních bank k dispozici až 30 miliard korun. Předchozí úvěrový program Covid nabízel půjčky ve výši od 500 tisíc až 15 milionů korun do 90 procent prokázané škody, bez úroků a poplatků, se splatností až dva roky a odkladem splátek až 12 měsíců.