Pokud Američané koronavirus nezastaví, bude to pro svět pohroma, tvrdí čínský expert

Spojené státy jsou nyní koronavirem nejpromořenější zemí světa. A je to tedy teď zejména na nich. Rychle rostoucí počet nakažených podle Nan-šana představuje enormní zátěž pro tamní zdravotnictví a je třeba zajistit, aby se počet denně nově nakažených nedostal k 10 tisícům, jinak svět spadne do začarovaného kruhu.

Česká republika má z celkem 4091 případů 72 vyléčených a 53 mrtvých. Denní podíl pozitivních záchytů na celkovém počtu testovaných lidí klesá, ve čtvrtek to bylo 4,28 %. To je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška pozitivní. „Kdyby se epidemie vymykala z ruky, tak by to procento naopak rostlo,” uvedl pro Právo.