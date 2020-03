Podnikatelům se proplatí úroky z půjčky Covid II zpětně

Ne každý ale nyní má na podporu nárok, program se nevztahuje na podnikatele a firmy působící v Praze. Důvodem je to, že na program se využijí peníze z evropských fondů, a těmi nelze pomáhat bohatším regionům, jako je Praha.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by pražské subjekty měly mít možnost účastnit se až plánovaného třetího programu Covid s rozpočtem až 40 mi­liard korun.

Právě ČMZRB bude za stát za úvěry ručit a na ni se lze obracet s žádostmi. Celkově by podle Jiráska mohlo být podpořeno až 7000 projektů za přibližně 20 miliard korun.

Narozdíl od prvního programu Covid, v jehož rámci byly na bezúročné půjčky přijaty žádosti ve výši 10 miliard korun, se programu Covid II budou moci účastnit i drobní živnostníci, protože minimální výše půjčky je nově 10 tisíc korun. U Covid I to bylo 500 tisíc Kč. Nejvýše si pak firma může půjčit 15 milionů korun.

Půjčky v Covid II však, jak již bylo řečeno, nebudou bezúročné. Podle tiskové mluvčí ČMZRB Marie Lafantové se u úvěrů do 500 tisíc korun bude na zaplacení úroků proplácet až 30 procent vypůjčené částky a maximálně 150 tisíc Kč. U úvěrů mezi 500 tisíci a milionem korun stát na pokrytí úroků vyplatí až 20 procent půjčené částky a maximálně 200 tisíc Kč a u úvěrů od milionu do 15 milionů korun bude stát proplácet na úroky až do 15 procent výše úvěru a nejvýše mi­lion Kč.