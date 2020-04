Po světě cestují tři typy nového koronaviru

Typ B se z typu A se brzy vyvinul a rozšířil v čínském Wu-chanu a je nejčastější v některých státech Evropy jako Velká Británie, Švýcarsko, Německo nebo Belgie. Třetí typ C mutuje hlavně v Evropě a na starý kontinent se měl dostat ze Singapuru.

Při mapování šíření nového koronaviru se vědci z univerzity v Cambridge v čele s Peterem Forsterem shodli na třech základních typech. Od prosince do března lze podle zprávy sledovat typy A, B a C, které jsou si však velmi blízké a zásadní odlišnosti v rychlosti šíření či závažnosti onemocnění potvrzeny nejsou. Některé typy mají další podtypy, někteří vědci uvádějí, že kmenů viru je celkem osm. Rozdíly mezi nimi jsou zanedbatelné.

Za původní je považován typ A, který se na člověka měl dostat přes netopýry a luskouny na trhu se živými zvířaty. V Číně však údajně ještě před Vánoci zmutoval do typu B, a v zemi je aktuálně nejčastějším. To by znamenalo, že virus stihl zmutovat ještě více než měsíc předtím, než Čína přistoupila k tvrdším opatřením.