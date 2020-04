OSVČ mohou o ošetřovné žádat přes inteligentní formulář

Ošetřovné by měli dostat rodiče dětí do 13 let za celou dobu uzavření škol, schválili poslanci

Domácí

Rodiče dětí do 13 let by měli dostat ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu, a to za celou dobu, co budou školy kvůli koronaviru zavřené. Ve stavu...