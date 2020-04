ON-LINE: Nakažených v ČR přibývá pomaleji, už je jich 6141

5:41 - V ČR stoupl v úterý počet potvrzených nákaz covid-19 o 82 na 6141. Nejvyšší počet - 1462 - je jich Praze, kde připadá na 100 000 obyvatel přes 107 infikovaných, což je nejvíc v republice. V Olomouckém kraji připadá 93 nakažených na 100 000 obyvatel. Pětinu infikovaných nakažených tvoří lidé starší 65 let a další pětinu lidé ve věku od 45 do 54 let.

S nákazou covid-19 zemřelo v ČR v nemocnicích 161 lidí, z toho 66 v Praze. Většina zemřelých byla ve věku nad 75 let. Zhruba třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let a další třetinu lidé ve věku 85 a více let. Nezemřel nikdo mladší 25 let. Uzdravilo se 642 nakažených.