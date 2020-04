ON-LINE: Koronavirová nákaza decimuje USA

05:27 - Bavorský premiér Markus Söder (CSU) se obává, že se kvůli nákaze koronavirem nebude konat letošní ročník slavného pivního festivalu Oktoberfest. „Jsem velmi, velmi skeptický. Za současné situace si umím jen stěží představit, že by se taková velká událost mohla konat,“ řekl Söder v bavorském rozhlase. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo, v následujících dvou týdnech by to měl projednat s mnichovským starostou Dieterem Reiterem.