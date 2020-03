ON-LINE: Karanténa Prahy se neplánuje, uvedl Babiš. Obchody zůstanou otevřené

V České republice je 94 případů nákazy koronavirem. Během středy stoupl o 31, což je více než v Číně. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že pokud by šíření viru nadále pokračovalo tak rychle, je namístě uvažovat o omezení pohybu lidí ve veřejném prostoru. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek popřel,že by se měla uvalit karanténa na Prahu a uzavřít obchody. Dopoledne by měl další opatření proti šíření nákazy oznámit český kabinet.