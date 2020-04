Ochranáři chystají rozdávání pokut koronaturistům

„Přestože nám neukáznění turisté dávají zabrat, tak přísní být nechceme. Zatím se pokuty pohybují do tisícovky. Nejsme a ani nechceme být policií. Lidé by měli chodit do přírody rádi a poučení, my se je snažíme vychovávat, ale to je někdy těžké,“ řekl Právu vedoucí stráže přírody v krasu Antonín Tůma. Od pátku bude s dalšími dvaceti kolegy opět v terénu.