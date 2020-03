Nový koronavirus mohl infikovat lidi po léta, než zmutoval a stal se pandemickým

V minulosti však onemocněli při nákaze Covid-19 jen jednotlivci nebo malé skupiny lidí. Pak ale virus zmutoval, změnil se jeho protein, jímž se navazuje na enzym ACE2 na povrchu buněk u lidí. Přes ACE2, virion (základní částice viru schopná infikovat hostitelskou buňku) proniká do nitra napadené buňky, v níž se se replikuje.

„Výsledkem postupných evolučních změn během let či pravděpodobně dekád nakonec dosáhl schopnosti se přenášet z člověka na člověka a způsobovat vážnou, často život ohrožující nemoc,“ uvedl ředitel Amerických národních zdravotních institutů (NIH) Francis Collins.

Vědci z Minnesotské univerzity v článku zveřejněném v časopisu Nature srovnali genetickou informaci koronaviru SARS-CoV-2, který způsobil pandemii Covid-19, s koronaviry u netopýrů a luskounů. Zjistili, že všechny kmeny se navazují na stejný enzym angiotenzin konvertázu (ACE2), přes který pronikají do buňky hostitele a v ní se replikují. Podle nich to jasně ukazuje, že se se virus způsobující Covid-19 přenesl z netopýrů na lidi, popřípadě přes luskouny působící jako zprostředkovatelé nákazy.

„Vypadá to, že SARS-CoV- 2 by mohl být kombinací virů z netopýrů a luskounů,“ uvedl virolog z New Orleans Robert Garry. Podobnost SARS CoV-2 s viry netopýrů a luskounů také podle něj jednoznačně poukazují na jejich přirozený původ a vyvracejí konspirační teorie, že byl uměle syntetizován v laboratoři jako biologická zbraň.