Novojičínská sestra chodila do práce i s koronavirem. Nakazila všechny své příbuzné

„Zejména u zdravotníků mě nepřestává překvapovat to, že chodí nemocní do práce. Sestřička chodila do práce týden s příznaky onemocnění. A nejen že chodila do práce, ale úspěšně nakazila veškeré členy své rodiny včetně prababiček, synovců a neteří včetně dětí školou povinných, protože se pohybovala ve třech, ve čtyřech rodinách, kde nakazila skoro všechny... Uvidíme, co nám to udělalo s pacienty této sestry, která pracovala na velice rizikovém pracovišti,“ řekla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová.