Nová fakta o viru: Roušky mají smysl, přenos až na 4,5 metru

Deník připomíná, že doposud zdravotnické úřady ve světě radily dodržovat mezi lidmi odstup jeden až dva metry, aby se zabránilo přenosu nového koronaviru. Toto doporučení by se podle autorů studie mělo nyní přehodnotit. Vzhledem k dlouhé době, po kterou nový koronavirus zůstává ve vzduchu, čínští experti rovněž doporučují, aby lidé nosili ochranné roušky.

Autoři studie vycházeli z konkrétního případu, kdy v nejhůře postižené zemi, Číně , 22. ledna nastoupil do dálkového autobusu plného cestujících pasažér nakažený koronavirem ("pacient A"). V Číně jsou ve všech dálkových autobusech povinně instalovány bezpečnostní kamery, takže epidemiologové mohli poměrně snadno šíření viru v daném místě zdokumentovat.

Podle studie navíc koronavirus setrval ve vzduchu i poté, co přenašeč a lidi, které nakazil, autobus opustili. Později byl totiž nový typ koronaviru potvrzen i u pasažéra, který do autobusu nastoupil půl hodiny po výstupu infikovaných cestujících.

Zpravodajský server CNBC v úterý s odkazem na studii amerických vědců zveřejněnou v časopise Annals of Internal Medicine napsal, že průměrná inkubační doba nemoci COVID-19 je pět dnů. Do 12 dnů vykazuje symptomy 97,5 procenta nakažených. To je v souladu s doporučeními zdravotnických úřadů dodržovat čtrnáctidenní karanténu.