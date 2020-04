Nemocní lidé se v rouškách dusí

Řešením je podle předsedkyně českých plicních lékařů Martiny Vašákové dojít v roušce do parku, tam si ji sundat a připojit se ke sportovcům, kteří to mají nově povoleno.

„Asi bych nežádala pro pacienty s plicními chorobami, kteří mají problém v roušce delší dobu dýchat, o výjimku, ale využila bych nově povoleného individuálního sportování venku. Přirozeně pro pacienta s CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc, pozn. red.) je rychlá chůze rozhodně sportem. Samozřejmě by si neměli roušky sundávat na frekventovaném místě, ale v parku, v přírodě, ano,“ řekla redakci Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).

Podle ní by se neměli pacienti s chronickými plicními nemocemi zavírat doma, ale naopak chodit na krátké procházky do přírody, případně denně alespoň 10 minut cvičit. Jenomže to se až doposud podle reakcí čtenářů postižených plicním onemocněním neděje.