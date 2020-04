Mrtvá těla čekají v nemocnici v New Yorku na chodbách, nestíhají je odvážet

BEZ KOMENTÁŘE: V New Yorku převáží těla do chladicích vozů

Ve Spojených státech je hlášeno již téměř 337 tisíc nakažených novým koronavirem, v souvislosti s nákazou zemřelo necelých 10 tisíc lidí. Stát New York s necelými 20 miliony obyvatel patří k nejpostiženějším regionům - k nedělnímu večeru tam evidovali 122 tisíc nakažených a přes 4000 obětí covid-19. Většinu tvoří obyvatelé města New York.

„Mám zlost. Mohli jsme si zajistit dostatek ochranných prostředků už před řadou měsíců, v Číně to začalo v prosinci. Ale mysleli jsme si, že tady se to stát nemůže,” řekl koncem března agentuře AP zdravotník Benny Matthew, který pracuje v newyorském Montefiore Medical Center.

„Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat,” řekl Trump minulý týden podle agentury Reuters. „Já volím možnost to nedělat,” dodal americký prezident, který jako důvod uvedl setkávání se s vrcholnými představiteli států.