Zdeptaný New York volá nahlas SOS

„Prosím, přijďte nám do New Yorku hned pomoci,“ apeloval guvernér státu Andrew Cuomo. „Ztratili jsme přes tisíc lidí,“ upozornil na kalamitní situaci. Podle něj je v USA zapotřebí dodatečný milion zdravotníků, aby se s nákazou vypořádali.

Pondělí bylo v Americe nejtragičtější s dalšími 574 oběťmi. Podle univerzity Johna Hopkinse lékaři potvrdili 160 tisíc infikovaných a prezident Donald Trump informoval, že testy už podstoupil milion Američanů. Je to stále málo, míní guvernéři, a žádají testovací soupravy.

Nevycházet mají uloženo už dvě třetiny Američanů, tedy asi 235 milionů obyvatel ve 33 státech. Omezení jsou však nejednotná a lidé je ignorují. Kromě některých pastorů, kteří v obřích kostelech dál kážou stovkám věřících, jsou to řadoví občané i činitelé.

Francouzské nemocnice nestíhají, pacienty s Covid-19 posílají i do Německa

Francouzské nemocnice nestíhají, pacienty s Covid-19 posílají i do Německa Koronavirus

Rázné počínání newyorského guvernéra Andrewa Cuoma (62) v první linii nerovného boje s nákazou jej ale vyneslo v očích mnoha demokratů natolik, že požadují, aby byl právě on nominovaný do duelu s Trumpem.

„Ne,“ řekl Cuomo ke spekulacím svému bratrovi Chrisovi, moderátorovi CNN. Na boj o prezidentské křeslo podle svých slov vůbec nepomyslel, a tak to prý zůstane.