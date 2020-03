Moravskoslezský kraj chce zavést povinné roušky pro všechny. Až je bude mít

„V okamžiku, kdy bude roušek dost, tak bychom chtěli toto opatření zavést plošně. Všichni by měli v regionu nosit roušky. Je to jediná šance, jak zastavit šíření viru a myslím si, že se toto opatření ukázalo ve světě jako validní,“ upozornil hejtman s tím, že zatím by mělo do kraje v brzké době dorazit půl milionu roušek.

Ty by měly být rozmístěny do veřejných budov, v první řadě krajských, aby každý, kdo do nich vstoupí, si musel roušku nasadit.

Roušky by se mohly distribuovat prostřednictvím obcí s rozšířenou působností či přes Senior Pointy.

Kraj pořizuje také 10 tisíc respirátorů, k dispozici by je měl mít ve středu, určeny budou zdravotníkům.