Michelinská restaurace začala kvůli koronaviru vařit pro zdravotníky a lidi v nouzi

Restaurace se pyšní třemi michelinskými hvězdičkami a patří k nejluxusnějším podnikům na světě. Šéfkuchař a majitel v jedné osobě Daniel Humm ve středu prostřednictvím Instagramu uvedl, že kuchyně se ve čtvrtek znovu rozjede a jeho tým pomůže New Yorku ustát neklidné období. „Od chvíle, co jsme zavřeli, jsem řešil, co budeme dělat dál. Svět nás všech se obrátil vzhůru nohama. Musíme zůstat v bezpečí, chránit se navzájem a zejména ty zranitelné,“ napsal v příspěvku Humm.