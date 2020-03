Krkonoše změnil koronavirus v hory duchů

Byty nejčastěji v hodnotě od pěti do deseti milionů korun využívají především jejich majitelé, pokud jim to smlouvy s nájemci dovolují. „Ještě, že tuhle možnost mám, a měl jsem šanci, kam s rodinou utéct. Nechci čekat ve městě, až mne to dostane. Sem koronavirus nevyšplhá,“ prohlásil majitel luxusního horského bytu, jenž spoléhá na vcelku logický předpoklad, že šance potkat při horských túrách na skialpech člověka nakaženého koronavirem je mnohem menší než v městských ulicích.