Sněmovna kvůli koronaviru utnula schůzi. Poslancům zůstane plat v plné výši

„Po dohodě s premiérem, ministry a předsedy klubů jsme se rozhodli, že vzhledem k situaci vyřadíme ze schůze všechny další body,” sdělil Novinkám Vondráček . Jednání se tak přeruší od středečního odpoledne do poloviny dubna.

Šéf Sněmovny dodal, že se jedná o preventivní opatření. „Myslím, že bychom měli jít příkladem. V podstatě neustále je tu na jednom místě pohromadě několik stovek lidí, což samozřejmě může být velké riziko. Kdyby se objevila infikovaná osoba, šířilo by se to rychle,” dodal. V karanténě by se pak mohli ocitnout i členové vlády.