Prázdniny budou, maturitní zkoušky možná ne, řekl ministr

Pokud se školy neotevřou do 1. června, nemusely by se konat maturitní zkoušky. Maturitní vysvědčení by učitelé vystavili na základě posledních tří vysvědčení studenta. Na tiskové konferenci to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Uvedl zároveň, že ministerstvo nepočítá s tím, že by se výuka protáhla do prázdnin.