Jak pomoci podnikatelům a firmám? Brífink hospodářské komory

„Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý vystoupí k informacím k epidemii koronaviru z pohledu živnostníků a podnikatelů. Dále sdělí, co by měla vláda urychleně podniknout, aby českým firmám co nejlépe pomohla s překonáním současného nouzového stavu (zavírání provozoven, omezený provoz),“ stojí v avízu.