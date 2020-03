Herci Slováckého divadla volají domů seniorům, aby je potěšili

„Uvědomili jsme si, jak někteří senioři potřebují úplně obyčejný rozhovor. Aby se někdo zajímal o to, co dělají, co mají rádi, nebo i o to, čeho se třeba obávají. Proto jsme spustili akci nazvanou Jako na zavolanou,” přiblížil ředitel divadla Michal Zetel.