Guvernér ČNB: Odklad splátek u hypoték se zatím neplánuje

„Diskutovali jsme všechny možné hypotetické scénáře potenciálních dopadů epidemiologické situace v Evropě i u nás. V tuto chvíli nikdo nejsme schopní seriózně odhadnout škody, které vzniknout v ekonomice. Je to trochu jako záplava. Nejdříve se snažíme zabránit škodám na zdraví a životech a ekonomické škody budeme moci vyčíslit až voda opadne,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem guvernér České národní banky Jiří Rusnok .

„V tuto chvíli žádná akutní situace není. Nemáme hory neplatičů hypoték. Banky mají velký záměr na tom udržet si své klienty a samy by měly být ochotné vycházet vstříc. Nemyslím si, že v tuto chvíli je na místě nějaké paušální řešení,“ uvedl Rusnok.

Podle premiéra jsou komerční banky i díky přístupu ČNB ve skvělé kondici. „Můj názor je, že naše komerční banky skvěle vydělávají i díky ČNB a že by se měly podělit. Teď je na to pravá chvíle,” prohlásil Babiš. Jak přesně by se měly banky dělit, ale už neřekl.