Farmáři v USA likvidují úrodu, nemají odbyt a sklízet se jim nevyplatí

Karanténa byla ve většině států USA zavedena zhruba v polovině března. Místní zemědělce silně zasáhlo zejména uzavření restaurací, do nichž měla putovat velká část úrody ovoce a zeleniny.

Třeba kalifornská společnost Vessey and Company kvůli tomu přišla o objednávky římského salátu v hodnotě 250 tisíc dolarů (6,2 milionu korun) denně.

Zemědělec Jack Vessey pro Reuters uvedl, že rozhodnutí zlikvidovat úrodu pro něj nebylo snadné. Nemohl si však dovolit platit práci, kterou by sklizeň obnášela, stejně jako balení a skladování úrody.

Vessey také musel propustit zhruba 200 sezonních pracovníků. „Není to poprvé, co se potýkáme s velkými problémy, a určitě to není ani naposled,” poznamenal. „Překonali jsme hodně věcí a tohle určitě překonáme taky,” dodal Vessey.