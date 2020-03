Evropa už má víc obětí než Asie

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová připustila, že spolu s dalšími politiky situaci podcenila. „Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili,“ řekla v rozhovoru s deníkem Bild. „Nyní ale už všichni pochopili, že opatření, která ještě před dvěma třemi týdny zněla drasticky, jsou nutná. Evropa je teď centrem krize.“

Podle Leyenové jsou nutná nová opatření, mezi něž patří také uzavření vnějších hranic EU na 30 dní. V souvislosti s ním se chce do svých zemí vrátit na 80 tisíc občanů EU. Jejich návrat bude v rukou členských zemí, unijní státy by měly v souvislosti s kontrolami usnadnit návrat domů občanům dalších unijních zemí, sdělila EK. Unijní země musí také podle Leyenové zajistit v příštích dnech bezproblémovou přeshraniční dopravu. Uzavírky hranic a kontroly nyní vedou k zácpám: na německé dálnici A4 ve směru na Polsko byla včera podle agentury DPA kolona dokonce 60kilometrová.

Další opatření jako třeba zákazy vycházení jsou podle von der Leyenové na rozhodnutí jednotlivých členských států. „Je důležité to také respektovat,“ řekla. „To není nic, co by se prostě nařídilo z Evropy,“ dodala. Podle DPA je prvním německým městem, kde úřady kvůli šíření koronaviru omezily pohyb obyvatel, bavorský Mitterteich ležící poblíž hranic s ČR.