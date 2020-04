Další prodloužení nouzového stavu? Hamáček to nemá vůbec jisté ani u Babiše

Diskusi o tom, jestli bude nutné stav nouze prodlužovat i v květnu, považují všichni za předčasnou. A stejného názoru je i premiér Andrej Babiš (ANO).

„K posouzení otázky, zda prodloužit nouzový stav či nikoliv, je nutné vést odbornou konkrétní debatu. Krizový zákon nám v nouzovém stavu umožnil přijmout rychlá a nutná opatření pro zvládnutí epidemie. Teď musíme vyhodnotit, zda tato opatření budou po 30. dubnu ještě zapotřebí, nebo nikoliv,“ řekl Právu premiér.

S poukazem na to, že prodloužení nouzového stavu, o kterém rozhodla Sněmovna platí pouhé čtyři dny, reagoval šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Nejdříve je potřeba situaci podrobně vyhodnotit a poté rozhodnout,“ uvedl.

Podle zástupce lidovců v ústředním krizovém štábu Víta Kaňkovského bude důležitý epidemiologický vývoj během příštího týdne. „Podle něj se náš poslanecký klub bude rozhodovat,“ sdělil Právu.

Na stanovisko odborníků chce podle předsedy SPD Tomia Okamury počkat také jejich klub. „Zdravotní hledisko je důležité, ale je třeba zabránit ještě větším sociálně ekonomickým škodám,“ řekl Okamura Právu.

Máme odpovědnost, chceme informace

Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka v tuto chvíli nelze říct, jak se klub zachová. „Rozhodně nelze dávat bianco šek,“ řekl Právu a dodal: „Od vlády budeme chtít tvrdá data: procento promoření populace a vývoj.“ Gazdík připouští, že vláda zjevně s prodloužením nouzového stavu počítá, jinak by nemohla rozvolňování plánovat až do června. Zatím má od Sněmovny zelenou jen do konce dubna.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa bude rozhodující bude to, jak dopadnou výsledky vývoje nákazy po velikonočních svátcích. „Vyhodnocení bude známo zhruba koncem měsíce, kdy budeme stát před rozhodnutím, jestli nouzový stav, pokud vláda požádá, prodloužit,“ řekl Právu.

„V této chvíli nevíme, jak to bude. A rozhodovat budeme my. K tomu budeme potřebovat informace. I o tom, jestli nám něco hrozí. Když si vláda rozhodla sama na začátku o třiceti dnech, tak to byla její pravomoc. Za to neodpovídám. Ale když mám teď nést odpovědnost, tak chci vědět proč a za co,“ uvedl Filip. Jak podotkl, nehodlá přihlížet tomu, že rouška z Vietnamu je za pět korun, zatímco ty odjinud jsou za víc a prodávají se i za 130 Kč. „Je třeba, aby se věci rozhodovaly řádně a ne, že se nakoupí od toho, kdo se nám líbí,“ dodal.

TOP 09 byla a bude proti

Již minulé prodloužení nouzového stavu před Velikonoci ve Sněmovně nepodpořila TOP 09. A nehodlá své stanovisko měnit ani při případném dalším hlasování. Právu to řekla jejich předsedkyně Markéta Pekarová.