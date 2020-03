Jak se šířil koronavirus ve světě

Nemoc se postupně začala šířit do světa. V Thajsku první případ zaznamenali 13. ledna, v Japonsku 16. ledna. K 22. lednu bylo evidováno 555 nakažených v šesti zemích, přičemž čtyři lidé nemoci podlehli. Zaznamenán byl i první přenos mezi lidmi.

Počet potvrzených případů nákazy překročil v Číně 16. ledna dva tisíce, to už byl izolován jedenáctimilionový Wu-chan a několik měst v okolí. Počet obětí překročil 28. ledna stovku, přičemž nakažených bylo skoro 5000.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila 30. ledna stav nouze, to už bylo nakažených přes 8200 ve 12 zemích. Na konci ledna se objevily první případy nákazy v evropských zemí – v Německu, Itálii, Velké Británii, Rusku a Švédku.

Počet dvou tisíc obětí byl překročen 19. února, kdy počet nakažených přesáhl 74 000. Nemoc se rozšířila do 26 zemí včetně devíti evropských. O den později oznámila první oběť Jižní Korea, kde se nemoc začala rychle šířit. Týž den oznámil první dvě oběti Írán, který se stal dalším ohniskem nemoci. Do 26. února tam nemoci podle oficiálních údajů podlehlo 19 osob a dalších 139 bylo nakažených. Nemoc odtamtud šíitští poutníci rozšířili do Libanonu, Iráku, Kuvajtu, Bahrajnu, Ománu, Pákistánu a Afghánistánu. Nemoc byla potvrzena ve 40 státech.