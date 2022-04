Švédsko směřuje do NATO zdráhavě, Finové neváhají

Finští politici již v prosinci zahájili debatu o tom, jak posílit bezpečnostní situaci země v reakci na vojenské hrozby. Následná agrese Ruska na sousední Ukrajinu, která není členem NATO, vedl k projednávání případného vstupu do NATO. Výsledkem této diskuze zřejmě bude, že finský parlament v nejbližší době převážnou většinou žádost o vstup do Severoatlantické aliance podpoří.

Rozdílný přístup obou zemí je podle expertů ovlivněn odlišnými důvody, které vedly Finsko a Švédsko k tomu, že dosud zůstávaly stranou NATO a udržovaly si neutralitu. Pro Finy byla neutralita způsobem, jak v době studené války zvládat sousedství se Sovětským svazem, s nímž Finsko sdílí 1340 kilometrů dlouhou hranici. Pro Švédy, kteří nebyli po více než 200 let zataženi do žádného ozbrojeného konfliktu, je neutralita dlouhodobě součástí jejich DNA.

„Ve Švédsku je to otázka identity. Vzhledem k dvousetleté historii neutrality je to pro obyvatele přirozená věc. Finsko se naopak v dějinách opakovaně ocitalo v dramatické situaci,“ uvedla Gunilla Herolfová ze švédského ústavu mezinárodních vztahů.

Ve švédském parlamentu tak mají stoupenci členství v NATO většinu. Ovšem představa, že by Švédsko vstoupilo do Severoatlantické aliance bez podpory sociálních demokratů - kteří za poslední století ve Švédsku vyhráli každé parlamentní volby, je v podstatě nemyslitelná.

„Je to součástí identity sociálních demokratů - dává nám to zvláštní postavení v mezinárodní politice, co se týče vyjednávání, mírových rozhovorů a kontroly zbrojení. To je hlavní důvod, proč teď postupujeme tak pomalu,“ prohlásila Anna Wieslanderová ze severoevropské sekce výzkumného ústavu Atlantická rada.