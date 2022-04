Rusku docházejí zbraně, pašuje je z Iráku a Íránu, píše Guardian

List The Guardian to zjistil od sítí pašeráků zbraní. Podle nich byly z Iráku dodány raketové granátomety i protitankové střely, které měly irácké šíitské milice Sil lidové mobilizace napojené na Teherán.

Do Íránu také putovaly salvové raketomety brazilského původu Astros II s dělostřeleckým radarem vyráběné v Iráku pod názvem Sajil 60.

„My se nestaráme, kam těžké zbraně jdou,” uvedl jeden příslušník milice. „Cokoli, co je proti USA, nás rozradostní,“ řekl příslušník milice s tím, že nyní raketomety nepotřebují.

Všechny zbraně putovaly na třech lodích - dvou plujících pod ruskou vlajkou a jednou pod íránskou - z íránského přístavu Bandat Anzali do Astrachaně v deltě ústí Volhy.

„To, co Rusové nyní potřebují na Ukrajině, jsou rakety,“ uvedl istanbulský expert Yörük Isik a podotkl, že se podobné dodávky těžko identifikují.

„Není to typ činnosti, která by se mohla zachytit ze satelitů, protože se mohou převážet ve kontejnerech a velkých bednách,“ dodal Isik.

Samo použití sítě pašeráků zbraní ukazuje posun v rovnováze sil, když do Ruska proudí zbraně od jeho spojenců, kteří dosud zbraně od Ruska přijímali.

Expert z Carnegieho blízkovýchodního střediska Mohamed Hage Ali uvedl, že důvodem dodávek může být i to, že Čína je velmi opatrná ohledně exportu zbraní do Ruska, aby nečelila sankcím.

„Írán jako součást osy si chce být jist, že Rusko v tomto konfliktu neprohraje. Kdyby byl Putinův režim destabilizovaný, mělo by to na Írán velký dopad zejména v Sýrii, kde Damašek závisí na Rusku a ruské vzdušné podpoře,“ řekl listu The Guardian.