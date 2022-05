Ruské tanky mají zásadní konstrukční chybu, karusel s municí pod věží

„Zásah rychle zažene munici, cože vede k mohutné explozi a věž oslova vyletí do povětří,“ dodal.

Důvod je systém automatického nabíjení, který se využívá v sovětských a ruských tancích, aby byla jejich palba co nejrychlejší.

„Pokud je zasažena část, kde je uložena munice, každý člen ruské posádky je mrtvý,“ uvedl pro list The Washington Post profesor z Americké vojenské fakulty Robert E. Hamilton.

To se posádkám amerických abramsů stát nemůže. „U amerických tanků se dlouhodobě upřednostňovalo přežití posádky,“ dodal Hamilton.

Pokud by tedy munice po zásahu explodovala, tlaková vlna vyrazí strop věže a ne pancéřovou přepážku, takže posádka má velkou šanci přežít.

Cenou za to je ovšem větší hmotnost tanku, vyšší boční profil a početnější čtyřčlenná osádka s nabíječem. To zpomaluje střelbu.

Západní experti si tohoto problému ruských tanků všimli poprvé v roce 1991 během války v zálivu a znovu při invazi do Iráku v roce 2003, mnoha iráckým tankům T-72 ruského původu výbuch munice po zásahu utrhl věž.

Vedlo to podle něj k oddělení prostoru s municí od prostoru posádky, což se uplatnilo už u bojových vozidel pěchoty Stryker.

Podle Drummonda se Rusové nepoučili, protože i tanky T-90 zaváděné do výzbroje od roku 1992 používaly navzdory silnějšímu pancéřování pořád stejný systém automatického nabíjení s municí pod podlahou věže.

Hamilton ale nesouhlasí, že by Rusové problém neregistrovali. „Rusové o tom vědí 31 let, a tak nemůžete říci, že se to rozhodli neřešit.“