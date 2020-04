Putin odložil tradiční velkolepou oslavu konce druhé světové války

„Riziko spojené s epidemií, jejíž vrchol ještě nepřešel, je stále extrémně vysoké a to mi nedává právo teď začít přípravy k přehlídce a dalším masovým akcím,“ řekl Putin během videokonference s premiérem Michailem Mišustinem, ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, ministrem obrany Sergejem Šojguem, šéfem tajné služby FSB Alexandrem Bortnikovem a s dalšími vysokými představiteli státu.

„Do Dne vítězství zbývá ani ne měsíc,“ dodal Putin, „aby se konala 9. května přehlídka, musela by příprava začít už teď.“ To však podle něj není kvůli epidemii možné. Uvedl, že rozhodnutí bylo těžké: „Nyní před námi leží nelehká, řeknu to přímo, těžká volba. Datum 9. května je pro nás svaté, ale cena lidského života je nevyčíslitelná.“