Expert: Těžko Putin dosadí své loutky, když se Ukrajina nevzdala první týden

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu trvá už přes týden a Rusům se zatím příliš nedaří. Je to zdání, či skutečnost?

Na obou stranách konfliktu zuří informační válka a všechny informace se jen těžko ověřují. Ale z řady informací a indicií – především z videí na sociálních sítích – se dá říci, že se válka nevyvíjí podle ruských představ. Je vidět, že dělají řadu taktických chyb. Mají problémy s logistikou. Některé jednotky jsou odříznuté od velení a nemají informace v reálném čase, protože tam špatně funguje systém velení a řízení. Navíc v první fázi ruská armáda použila pro mě překvapivě starou techniku, jako jsou nákladní automobily Zil a Kraz ze 70. a 80. let. Objevují se tam staré obrněné transportéry a starší verze tanků T-72.

Dá se věřit informacím, že ruští vojáci jsou demotivovaní a hladoví?

Asi to neplatí obecně. Ale jsou známy některé případy, kdy velení jednotek na nejnižší úrovni nefungovalo dobře a vojáci byli necháni napospas a museli se postarat sami o sebe, když nechtěli jíst týden za sebou konzervované dávky. Potom je logické, že někde vyrabovali obchod, aby se normálně najedli.

Co je ale zřejmé, že jim nefunguje logistika. Je zvláštní, že si nezřídili předsunuté logistické základny. To zcela běžně dělali Američané v Afghánistánu. Proto tam mají tak dlouhé kolony a zásobování vázne, vrtulníky musí létat s podvěsnými nádržemi a nemohou nést více munice.

Je to kvůli tomu, že ruští velitelé Ukrajince podcenili a mysleli si, že zemí projdou jako nůž máslem?

Je to jedna z možností. Pokud si ruské velení myslelo, že válka bude trvat čtyři pět dní a že je bude obyvatelstvo přinejmenším na východě vítat s otevřenou náručí, tak se těžce přepočítalo.

Na přehlídkách se ruská armáda vždy chlubila novými tanky Armata a dalšími moderními obrněnci, a teď posílá do války staré stroje… Proč?

Ačkoli je ruská armáda obrovská a má hodně obrněné techniky, tak nejmodernější technika, kterou rádi ukazují na přehlídkách a cvičeních, je zavedená jen u menšího množství jednotek. Např. tank T-14 Armata Rusové ukázali poprvé na přehlídce v roce 2015 a dodneška s ním není vyzbrojena jedna jediná jednotka, a ani ještě nebyl zaveden do sériové výroby.

Řada zpráv ukazuje, že v první linii jsou mladí kluci, kteří jsou pár měsíců na základní vojenské službě. Proč je tam posílají?

Těžko říci, ale je pravda, že v těch prvních dnech konfliktu se opravdu objevovaly hlavně záběry zajatých ruských vojáků a v žádném případě se nedalo mluvit o ostřílených, zkušených bojovnících, ale o mladých klucích, kteří často nevěděli, proč tam jsou.

Ačkoli Rusové pořád říkají, že míří jen na vojenské cíle, tak civilních obětí stále přibývá. Už jich je podle ukrajinských zpráv více než dva tisíce. Jak je to možné, když by měli mít moderní, přesné zbraně?

Zatím bohudík ruská armáda masivně nerozjela plošné útoky na zastavěné oblasti. To by bylo mrtvých řádově víc. Těm civilním obětem, které tam zatím jsou, se říká ve vojenské mluvě hrozným způsobem: nechtěné škody. Důvodů, proč k nim dochází, je řada: špatné určení cíle, špatné zaměření zbraňového systému nebo technická porucha. U raket se stává, že jim přestane fungovat motor a spadnou mimo určený cíl.

Ale snad to není primárně plánované, protože z vojenského pohledu přináší útočení na civilní cíle nulový efekt a politický efekt je minus sto procent. Pouze tím naštvou i ty lidi, kteří ještě lavírovali, na jakou stranu se přidat, a pouze zvětší počet těch, kteří je nenávidí.

Je tam zkrátka vidět, že jim tam technika často selhává, a člověk se musí ptát, když mají problémy s obyčejnou obrněnou technikou, jak asi mají zajištěny strategické raketové systémy. Raději nedomýšlet důsledky, jestli je to proboha jinak, než jak stále říkají, že mají vše zajištěné a stoprocentně fungující.

Když mluvíme o jaderných zbraních, proč myslíte, že hned na začátku konfliktu Putin vzkázal světu, že dal rozkaz jadernému vojsku rakety aktivovat?

Nechal je uvést do stavu bojové pohotovosti. Důvody by mohly být dva. Za prvé, aby varoval NATO a Spojené státy, aby se nepokoušely nasadit do konfliktu svoje vojáky, i třeba jen formou vojenských poradců. Taky aby si zajistil lepší vyjednávací pozici při mírových rozhovorech.

Co ještě mohou Rusové v dalším konfliktu nasadit?

V mnohem větší míře mohou nasadit letectvo. Zatím to vypadá tak, že v prvních dnech války se jim podařilo vyřadit dost ukrajinských letišť, protivzdušné obrany i letadel. Zatím ale v akcích používají hlavně vrtulníky.

Přitom mají spoustu stíhaček i bombardérů.

Velké strategické bombardéry nebyly nad územím Ukrajiny nasazeny ještě vůbec. A to vše může být použito, ale potom by to znamenalo plošné nálety a potenciálně velké ztráty i na civilním obyvatelstvu.

Dá se čekat, že budou v útocích přitvrzovat a nebudou hledět na tzv. vedlejší škody, když se jim nebude dařit?

Doufám, že k tomu nedojde. Spíše to vypadá, že nebudou chtít Kyjev i Charkov dobýt, ale že se je budou snažit obklíčit. Druhá možnost je, že se budou snažit odříznout východ Ukrajiny, kde je ukrajinská armáda umístěna na dotyku s Luhanskou a Doněckou republikou.

Kdyby se jim to povedlo, tak by v obrovském kotli uzavřeli tisíce a tisíce ukrajinských vojáků. A pokud by se nevzdali, tak si dovedu představit, že tam nasadí strategická letadla a budou na ně dělat plošné nálety.

Rusové údajně používají termobarickou munici. O co jde?

V médiích se říká, že je to předstupeň jaderné munice. To není pravda. Termobarickou munici mají všechny vyspělé armády. První výbuch rozptýlí nad terénem trhavinu ve formě aerosolu, který je následně zapálen. Poté to vybuchne a vznikne podtlak, protože výbuch spálí téměř veškerý vzdušný kyslík v oblasti aerosolového mraku.

Tuto munici používali Američané v Afghánistánu s velkým efektem proti tunelům v horách. V otevřeném terénu to má ale podobný efekt jako klasická trhavina, ale výbuch trvá trochu déle a ohnivý, respektive tepelný efekt je tam delší.

A smí se to používat?

Mají to všechny moderní armády a v bojových operacích ve světě se to používá. Termobarickou munici vyvinuly a mohou vyrábět i české firmy.

Jste překvapen výkonem ukrajinské armády?

Určitě je to velké překvapení této války, protože po událostech v roce 2014 na Krymu jsme mohli vidět slabou armádu. Plánovači v Moskvě zřejmě hrubým způsobem podcenili podstatnou část ukrajinského národa. Nejen armáda, ale i domobrana se zapojila do těch bojů velmi efektivně.

Je to jejich motivací, že brání své domovy?

Určitě, a také mají obrovskou výhodu domácího prostředí. Na internetu je spoustu videí, na kterých je vidět, jak tam ruští vojáci bloudí a nevědí, kde jsou. A často jsou to i průzkumné jednotky, které by měly být vybaveny tou nejmodernější navigační a spojovací technikou. Potom si říkám: Vždyť má dnes každý v autě GPS, proč je nemají ruské průzkumné jednotky? Navíc Rusko má vlastní systém družicové navigace GLONASS.

Jak dlouho dokážou Ukrajinci odolávat?

Podle mého byla v plánu rychlá akce. Ta se evidentně nepovedla. Pokud se Rusko nechá zatáhnout do dlouhé, opotřebovací války, tak je to pro ně konec. Začaly na ně dopadat ekonomické sankce a Rusko nebude schopné i z ekonomických důvodů takovou válku dlouho udržovat.

Můj osobní odhad je, že se pokusí v řádu dnů či jednoho dvou týdnů dosáhnout co největších územních zisků, aby měli výhodnější vyjednávací pozici při jednáních. Nedokážu si ale představit, že by takovouto válku dokázali vést např. rok.

Dokážou tu zemi obsadit?

Jedna věc je zemi obsadit a druhá udržet, ale, jak jsem říkal u Kyjeva, možná ho obklíčí a vyhladoví, ale nedokážou ho udržet.

Má ještě Putin v záloze vojáky? Píše se, že už nasadil až 80 procent připraveného vojska.

To si nemyslím, podle mého má v zásobě ještě nějaké množství vojáků. Ale na druhou stranu o situaci něco napovídá i fakt, že se na Dálném východě začínají některé útvary připravovat na přesun na západ. A podle našich úplně nejčerstvějších informací začíná v Rusku skrytá mobilizace některých ročníků!

Musíme také počítat s Bělorusy. Už teď z běloruských letišť kromě jiného operují i ruské letouny A50U, což je létající systém včasné výstrahy a řízení (obdoba průzkumných letounů AWACS, které má NATO).

Celý západní svět i my Ukrajincům posíláme pomoc i zbraně. Je to dostatečné a má to význam?

Každá bojující strana vždy říká, že pomoc není nikdy dostatečná, nikdy není zbraní dost. Ale teď je velice účinné, co se na Ukrajinu dodává. Tedy přenosné protitankové a protiletadlové systémy, které může velice efektivně použít jednotlivec nebo malý tým lidí.

Podívejte se na vysoké ztráty ruských vrtulníků. Podstatná část byla podle mého sestřelena raketami Stinger. Druhá věc jsou zničené kolony ruské techniky. Když si ty záběry prohlédnete pořádně, tak tam nejsou nikdy vidět krátery od bomb nebo těžkých dělostřeleckých granátů. Nejsou zničené ze vzduchu nějakým bombardérem ani dělostřelectvem. Dělo se nikdy netrefí napoprvé, tak by tam musely být krátery.

Část zničili bezpilotními prostředky, tureckými drony Bayractar, těch měli ze začátku kolem dvaceti, ale už jich tolik nemají. Osobně si myslím, že ty kolony ze značné části zničily malé pěchotní jednotky, které měly protitankové zbraně, tedy pancéřovky nebo řízené střely. Mají střely Javelin (americké protitankové střely) a také dostali systém NLAW (švédsko-britská protitanková řízená střela).

S největší pravděpodobností to zničili těmito systémy nebo i komplety ukrajinské výroby, ale určitě ne Molotovovými koktejly, jak se tady někdy říká. Ty nejsou vhodné v otevřeném terénu, ale dají se dobře použít ve městech a zastavěném prostoru.

Co tam ještě nejvíce potřebují?

Měly by se tam posílat hlavně zbraně pro menší vojenské týmy. A hlavně zbraně, na které se obsluha nemusí týdny školit a na které jsou Ukrajinci zvyklí. Natvrdo řečeno zbraně ruského původu. Taky bychom tam mohli posílat náhradní díly nebo nepoužívané BVP, spojovací nebo průzkumné vybavení či nedávno u nás vyřazené protiletadlové komplety S-10.

Čeští zbrojaři hlásí, že by tam dokázali poslat i tanky nebo houfnice Dana. Je to reálné?

Mělo by to smysl, pokud bude ta válka ještě nějaký čas pokračovat, protože dodání těžké techniky vyžaduje čas. Ale když tam pošleme jakoukoli zbraň, která se dá rychle, bez složitých procedur použít, tak to bude dobré. Němci zvažují, že tam pošlou samohybné protiletadlové dělo Gepard. To si nedokážu představit, vždyť i všechny popisky uvnitř jsou německy nebo anglicky. Ukrajinci to nikdy neměli a přeučit je na nový systém není otázka dnů.

Jak dlouho válka na Ukrajině asi potrvá?

Na tohle se mi hrozně těžko odpovídá z jednoho prostého důvodu. Nikdo neví, co je strategický plán Putina.

Všichni se dohadují, že tam chce dosadit loutkovou vládu.

Když se mu země nevzdala během prvního týdne, dokážete si představit, že by za této situace někoho dosadili? Vždyť by ho druhý den lidi v okolí zabili. Nechci říkat, jestli to bude trvat rok, nebo tři čtvrtě roku.

Za prvé si myslím, že by Rusové nezvládli vytrvat v tzv. opotřebovávací válce. Za druhé, to, co se v ukrajinských městech nyní děje, začíná mít rysy asymetrické války, kdy proti nim partyzánským způsobem jde i část civilního obyvatelstva. Taková válka byla v Iráku nebo Afghánistánu. A to by byl pro ruskou armádu velmi těžce řešitelný problém.

Pomohlo by Rusům, kdyby odstranili prezidenta Zelenského?

V této chvíli by jim to už moc nepomohlo, protože pokud není Zelenskyj úplně hloupý, tak má za sebe náhradu. Loutkové vedení by kromě východu Ukrajiny nikdo neuznal.

Ukrajinci by chtěli i vojenskou pomoc od NATO, proč to není možné?

Samozřejmě to možné je, ale za jakých rizik. Je možné, že se Putin dostane brzo do úzkých, a v tu chvíli ho nikdo nechce dráždit, protože by se z toho mohla rozvinout třetí světová válka.

Co znamená pro nás, že NATO posílí východní křídlo?

To se samozřejmě stane, ale to není pomoc Ukrajině. Osobně si myslím, že už NATO nebo Spojené státy Ukrajincům pomáhají, a to velmi. Jen se o tom nemluví a neví. Ukrajinské velení podle mého názoru dostává nesmírně důležité informace ze špionážních satelitů nebo i jiných zdrojů, což jim dokáže velmi pomoci, ale já pro to nemám důkazy, ale přímo se to nabízí.

Co nás čeká? Druhá studená válka, železná opona, na každé straně hordy vojáků, rakety, horečné zbrojení?

Řekl jste to úplně přesně. Nevím, jestli to můžeme nazývat druhou studenou válkou, ale určitě to bude ohromné zbrojení. Stačí se podívat na to, co řekl německý kancléř Scholz (Německo přidá na armádu 100 miliard eur).

Takovýto posun v německé politice za svůj život nepamatuji. Jako uzbrojil Reagan Sovětský svaz koncem 80. let, tak teď Západ dokáže velmi pravděpodobně uzbrojit Rusko. Vpád na Ukrajinu bude mít pro Rusko a jeho zbrojařský průmysl dalekosáhlé důsledky, protože odběratelé zbraní, země, které od nich dodnes braly zbraně, si začnou velmi rozmýšlet, jestli si budou kupovat zbraně z Ruska z politických důvodů.

Za druhé se ukazuje, že některé ruské zbraně se v praxi nechovají tak, jak dosud Rusové tvrdili.

Co teď podle vás potřebuje nejvíc česká armáda?

Určitě bojová vozidla pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu. Armáda by se také měla rozhoupat a vážně nakupovat drony, ale podstatně větší, než teď má, protože se ukázalo v Náhorním Karabachu, teď na Ukrajině, že je to jeden z klíčových atributů armády, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí.

Budeme muset modernizovat tank nebo koupit nový. A také budeme muset přezbrojit malé týmy moderní protitankovou řízenou střelou, kterou doteď nemáme. Jak se ukazuje, tak je to jedna z nejúčinnějších zbraní na Ukrajině. Všechno teď bude neuvěřitelně drahé, ale přichází doba, kdy politici koupí, co si voják řekne.

Myslím, že Putin udělal, co nikdy nechtěl, Evropa a NATO začnou zbrojit takovým stylem, že ho skutečně uzbrojí. A jemu zbyde jediná věc, vykašlat se na konvenční zbraně, protože jsou Rusové například v elektronice, hladinovém loďstvu nebo bezpilotních prostředcích slabí, a začít znovu vyrábět víc jaderných hlavic. To je jediné, v čem dokážou držet krok.

Co říkáte na české dobrovolníky, kteří chtějí jít bojovat na Ukrajinu?

Na jednu stranu ty lidi chápu, že je to štve, ale na druhou stranu si musí každý zvážit, jestli na to má. Nemyslím jenom fyzicky a psychicky, ale jestli na to má svým uměním. Když jdete do války, tak nestačí jen, že vezmete kvér, nabijete ho a budete mít horoucí srdce, jak to říkal Dzeržinskij, ale musíte také něco umět, protože jinak můžete být i rychle mrtví.

Mně se ozvali staří vysloužilci, že by tam šli opravovat sovětskou techniku.