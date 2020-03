Dejte to nám, vzkázal Trump německé firmě pracující na vakcíně. Dáme to všem, zní odpověď

Informaci přinesl nedělník Welt am Sonntag a potvrdila ji mluvčí německého ministerstva zdravotnictví. Že by k něčemu podobnému byla ochotná, vyloučila sama farmaceutická firma z jihoněmeckého Tübingenu.

Firma pracuje na léku proti koronaviru od ledna a doufá, že v červnu nebo červenci bude mít experimentální vakcínu. Tu by pak po schválení dozorčích orgánů začala testovat na lidech.

Podle Welt am Sonntag, který se odvolává na berlínské vládní kruhy, se pokusil firmu přemluvit k přesunu do USA americký prezident Donald Trump. Pokud by společnost poskytla vakcínu výhradně Spojeným státům, byl připraven nabídnout jí vysokou finanční částku.