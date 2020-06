Turistů je na Jadranu málo, hotely mají zavřeno

S hotelem jsem uspěl až v Kolovare. Ráno nás ještě snídalo pět. „Ti už odjeli, byla to rodina z Mostaru,“ řekl mi číšník.

Kolovare funguje už pár desítek let a letos dokončili jeho renovaci. Je v klidné části města, ale od staré benátské pevnosti, historického centra Zadaru, je vzdálen patnáct minut chůze.

„Nejsme prázdninový hotel, i když na pláž je to odsud padesát metrů,“ vysvětlil mi ředitel Hrvoje Šestan. „Fungujeme celoročně, živí nás hlavně kongresy, firemní akce a skupinový turismus. Na to jsme zařízeni, a proto máme otevřeno celý rok, i když rezervace na nejbližší dobu byly zrušeny.“

Mnohé z prázdninových hotelů jsou zavřené a zahájí sezonu až v červenci. Server Index.hr zpovídal představitele hotelového sdružení, cestovních agentur a dalších institucí a všichni odmítli, že by se chystalo plošné snížení cen, které by do hotelů přivedlo domácí klientelu. Hoteliéři místo toho nabízejí šest nocí za cenu čtyř, někteří přidávají hostům ke snídani i večeři.