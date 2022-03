Rusko chce druhé kolo jednání s Ukrajinou zítra

„Jak se původně dohodli, schůzka by se měla uskutečnit zítra (ve středu 2. března),” cituje TASS svůj zdroj.

Šéf ukrajinské diplomacie Kuleba v úterý novinářům na virtuální tiskové konferenci řekl, že Kyjev se o svém postoji teprve rozhodne. „Nyní analyzujeme to, co se stalo včera (v pondělí), sdělené postoje... Rozhodneme se o svém postoji a pak se v případě potřeby připravíme na nové jednání. Věříme, že by k němu mělo dojít, protože Ukrajina věří v diplomacii a jsme připraveni na diplomatické řešení tohoto konfliktu,” řekl ukrajinský ministr zahraničí podle agentury Interfax-Ukrajina.