Putin šéfa generálního štábu sesadil, tvrdí okolí Zelenského

Tvrzení o osudu šéfa ruského generálního štábu nebylo možné ověřit, přicházejí však krátce poté, co se Gerasimov ne­ukázal 9. května na vojenské přehlídce ke Dni vítězství.

Už dříve ukrajinská média s odvoláním na své zdroje psala, že náčelníka ruského generálního štábu zranil šrapnel do nohy v okupovaném Izjumu na východě Ukrajiny. Zdroje listu New York Times to však popřely s tím, že Gerasimov byl v době útoku už zpátky v Rusku.