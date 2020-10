Nikdo nesmí ven, studenti krmí nemocné. Koronavirová krize dopadla na britské univerzity

Na britských studentských kolejích, kterým jejich obyvatelé přezdívají Her Majesty's Prison, Vězení Jejího Veličenstva, se hromadí odpadky ve sdílených kuchyních a studenti perou prádlo v umyvadlech. Ochranka střeží vchody a brání komukoliv odejít nebo vstoupit, napsal list The New York Times.